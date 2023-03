Selezione interzonale di Agropoli, la Campania avanza con otto miniskipper

La Selezione interzonale di Agropoli ha promosso la lista dei 31 atleti che si ritroveranno nei 140 ammessi alle due selezioni nazionali di Giulianova (21-25 Aprile) e Punta Ala (3-7 Maggio).

Con 9 prove totali disputate, il campo di regata di Agropoli ha entusiasmato la flotta per le condizioni meteo, gli ampi spazi a disposizione a terra e la grande ospitalità della Lega Navale Italiana Sezione di Agropoli che, con determinazione, ha portato a termine una complessa sfida organizzativa, supportata dalla collaborazione istituzionale del Comune di Agropoli e del locale Ufficio Circondariale Marittimo.

Per la cronaca, nella giornata finale, lo scirocco ha impegnato i timonieri con le ultime tre prove caratterizzate da un vento di intensità variabile tra gli 8 ed i 16 nodi e con raffiche che hanno sfiorato i 18 nodi.

La vittoria finale è andata a Francesco Carrieri (CV Bari), davanti ad Andrea Tramontano e Riccardo Allodi Varriale entrambi del Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

Prima delle ragazze, Maria Luisa Silvestri (RYCC Savoia), seguita da Giorgia Tumbarello ( S.C.Marsala) e Marta Tarantino ( C.C. Ruggero Lauria).Vela campana che qualifica per le finali nazionali 8 i timonieri: grande risultato del Reale Yacht Club Canottieri Savoia presente ad Agropoli con la squadra più numerosa e con ben 6 atleti selezionati: Andrea Tramontano, Riccardo Allodi Varriale, Maria Luisa Silvestri, Emanuele Napolitano, Antonio Pane e Maria Paola Di Martino, a loro si aggiungono Baldo Donnarumma della Lega Navale Italiana di Salerno e Federica Auciello del Circolo Nautico Torre del Greco.

Durante la premiazione il Sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi si è complimentato con l’organizzazione per aver offerto uno spettacolo unico, nel segno dei sani valori dello sport. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli T.V. Alessio Manca ha evidenziato come simili eventi pur richiedendo grande lavoro e tante responsabilità rendono il porto vivo. Per Alessio Della Torre presidente della Lega Navale di Agropoli «una sfida organizzativa impegnativa che è stata affrontata con entusiasmo e che con l’esperienza maturata proietta la Sezione verso nuove iniziative per il prossimo futuro». Per il presidente della V zona Francesco Lo Schiavo : «Un’altra bella regata che amplia e rafforza il panorama organizzativo della vela campana».