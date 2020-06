Semenya diventa mamma: due scarpette sui social per l'annuncio

Caster Semenya diventa mamma. La tricampionessa mondiale e bicampionessa olimpica degli 800 metri non lo scrive apertamente ma la foto postata sui social lascia poco spazio all'immaginazione. Le sue mani che sistemano due scarpette da ginnastica a misura di bebè e un messaggio con tre stelline, una piccola che brilla tra due più grandi. E la stessa foto è stata postata da sua moglie, Violet Raseboya, sposata ufficialmente nel gennaio del 2017 a Pretoria. Non è chiaro se sia Violet a essere incinta o se la coppia si sia rivolta a una mamma surrogata.

Una bella notizia per la campionessa sempre al centro delle polemiche per l'eccessiva mascolinità che ha spinto il Cio a imporle una cura per diminure il testosterone per poter continuare a gareggiare negli 800 metri.

