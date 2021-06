Quanto ha pesato la mancanza del fattore Scandone, capitan Alessandro Femiano e compagni potranno stabilirlo soltanto in Sicilia, dove dovranno necessariamente vincere, per coltivare le speranze promozione. Di misura (9-10 con parziali di 1-3, 2-5, 4-1, 2-1), blitz esterno della Waterpolo Palermo, che si aggiudica a Santa Maria Capua Vetere la prima semifinale playoff. Incassano la prima sconfitta stagionale i ragazzi di Luca Gagliotta, pagando dazio nella parte iniziale dell’incontro. Non basta risalire la china nel finale ai gialloblu, superati soltanto da una rete di differenza. All’intervallo lungo passivo già pesante (8-3) ma la tripletta di Fabio Angelone prova a scuotere il club del presidente Giuseppe Esposito, arpionando il momentaneo pareggio (9-9). Prevale al fotofinish la compagine capitanata da Mario Raimondo, rinviando ogni considerazione a gara 2. Mercoledì 30 giugno il return match a Palermo.

Chiuso e indisponibile il tempio clorato di Fuorigrotta, al Molosiglio ossigenazione diversa: si gioca nella piscina all’aperto, incastonata tra Palazzo Reale, il Maschio Angioino e il Vesuvio. Le parate prodigiose di Pasquale Turiello, ex della Canottieri Napoli, così come Gianmarco Anello e Antonio Vitullo, conducono alla larga vittoria l’Ischia Marine Club su Villa York (11-4 con parziali di 4-0, 2-2, 1-2, 4-0). Incide la tripletta di Giacomo Saviano, centroboa di Portici ed ex del Posillipo. Prima e imbattuta nel girone 6, la formazione di Paolo Iacovelli tenterà di bissare il successo ai danni dei pallanuotisti diretti sul piano vasca da Andrea Milani nel turno infrasettimanale a Roma.