Serena Williams torna a Wimbledon. Dopo anni di assenza la campionessa di tennis ha fatto sapere con un post su Instagram di partecipare a Wimbledon 2022. Serena ha postato una foto dei suoi piedi su un campo erboso e la eloquente didascalia: “SW (Serena Williams, ndr) e SW19 (il codice postale di Wimbledon), questo è un appuntamento. 2022, ci vediamo lì. Let’s go".

Leggi anche > Berrettini trionfa a Stoccarda: il tennista romano (al rientro dopo tre mesi) batte in finale Andy Murray

Dopo un anno di assenza la 40enne americana, sette volte campionessa all’All England Club, sembra quindi annunciare la sua partecipazione alla prossima edizione. Già qualche settimana fa aveva fatto capire di voler partecipare al torneo. Per ora però la Williams non si è iscritta al torneo, dunque una sua partecipazione è possibile solo con una wild card. Che sia una partecipazione volta ad annunciare il ritiro dal tennis giocato sul Centre Court, il campo che l’ha vista scrivere le pagine più belle della sua carriera? Per ora tutto resta avvolto da un alone di mistero.