Il tennis campano al bivio finale. In serie A1 il New Torre del Greco si gioca in un solo match la possibilità di accedere ai playoff scudetto, stesso discorso per il Tennis Vomero in A2 mentre sempre in A2 il TC Napoli deve salvarsi a tutti i costi dalla retrocessione tra i cadetti. Questa la situazione attuale. Domani si gioca la terza e ultima giornata eliminatoria della serie A1 e della serie A2. Nel massimo campionato il New Torre del Greco prova l’impresa di tornare al comando del girone 4; il primo posto qualificherebbe direttamente il club alle semifinali scudetto. Impresa difficile perché potrebbe non bastare la vittoria in casa contro il Palermo (ore 15). La classifica vede i vesuviani secondi con 3 punti (una vittoria e una sconfitta), alle spalle dell’imbattuto Italia Forte dei Marmi (due vittorie). Oltre alla vittoria dei torresi, servirà anche il ko dei toscani per tentare il sorpasso; se ciò accadesse le due squadre sarebbero prime con 6 punti (ma bisognerà poi conteggiare i punti fatti dai due club per decidere primo e secondo posto definitivo). Il New Torre proverà a mettere in campo la formazione migliore per giocarsi fino all’ultimo punto il sogno delle semifinali tricolori; la permanenza in A1, comunque, resta un obiettivo importante e ormai vicino per i corallini che l’anno scorso sono approdati per la prima volta in massima serie e che si confermerebbero comunque prima forza in Campania.

Più agevole, sulla carta, il compito del Tennis Vomero in A2, a un passo dai playoff per la promozione in A1. I collinari sono primi nel girone 3, con 6 punti e possono permettersi il lusso anche di perdere in casa (domani dalle 10 contro il Trentino), ma con almeno due punti conquistati per chiudere il gruppo al comando. In squadra ci sarà sicuramente Gianluca Di Nicola, per il resto del quartetto ancora riserbo sulla formazione; l’altro match è Treviglio-Viserba, sempre domani alle 15. Infine, nel girone 2, il TC Napoli cerca una vittoria a Pesaro con il Baratoff, (domani alle 15) per evitare l’ultimo posto in classifica (dopo 2 ko in due match disputati) e quindi la retrocessione in serie B. In caso di pareggio o sconfitta bisognerà aspettare l’esito del match tra Perugia e Lecce per capire come terminerà la classifica del girone e se il Club della Villa avrà comunque ottenuto la salvezza. La squadra giallorossa proverà il tutto per tutto mettendo in campo la miglior squadra possibile, con il numero 1 spagnolo De la Nava. © RIPRODUZIONE RISERVATA