Torna la serie A1 di tennis, domani, con la quarta giornata e prima di ritorno. Il TC Vomero ospita la capolista Messina (dalle ore 10, ingresso gratuito) sui campi di via Rossini, mentre il New Torre del Greco è in trasferta, a Bari, contro l’Angiulli. Per il team collinare, inserito nel girone 4, è la terza sfida consecutiva che il calendario propone in casa; la squadra di capitan Burzio proverà a fermare la corsa della leader siciliana (tre vittorie su tre match fin qui). Possibile giochi il numero 1 Thomas Fabbiano, l’azzurro di Coppa Davis ingaggiato quest’anno dal Vomero che ha già esordito e vinto nella seconda giornata. Confermato il blocco italiano, con Gianluca Di Nicola e i napoletani Gianmarco Cacace, Giuseppe Caparco e Mariano Esposito. Il Vomero del presidente Carlo Grasso e del diesse Marino Carelli è secondo in classifica (una vittoria, un pari e un ko): una vittoria sui siciliani riaprirebbe la lotta per il primo posto del girone, valido per i playoff scudetto; il secondo posto garantirebbe al club la permanenza in A1, il terzo e quarto del girone significano playout per non retrocedere. Match in trasferta per il New Torre del Greco, che affronta l’Angiulli Bari (battuto 4-2 all’andata). I vesuviani sono secondi nel girone 3, con una vittoria, un pari e una sconfitta, contro la capolista Park Genova. I torresi puntano a restare in lotta per il primo posto del girone. Si attende l’esordio in formazione del top ten mondiale, lo spagnolo Bautista Agut, e con lui di Raul Brancaccio, il torrese in classifica mondiale Atp, che si allena in Spagna all’Accademia di Ferrer. © RIPRODUZIONE RISERVATA