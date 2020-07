Operazione promozione. Il Tennis Vomero inizia domani in Liguria la caccia ai playoff promozione per la serie A1. Si gioca Santa Margherita-Vomero, finale di andata, con il ritorno programmato a Napoli domenica 2 agosto; chi vince la doppia sfida vola in massima serie e per il club collinare sarebbe un ritorno rapido visto che nel 2019 era tra le grandi d’Italia.



I liguri sono avversari forti e schierano, tra gli altri, l’ex numero 1 d’Italia, Andreas Seppi e il napoletano e n.156 del mondo, Lorenzo Giustino. Il Vomero è volato In Liguria con tutti i titolari, dall’olandese Robin Haase, numero 1, a Gianluca Di Nicola, da Giuseppe Caparco a Gianmarco Cacace, che hanno fin qui giocato i singolari nei tre match vinti nel girone eliminatorio (e perso una sola volta in 12 match disputati). Ma in rosa, in Liguria, ci saranno anche Calvano, Pazzi e Esposito a disposizione del capitano Remigio Burzio. Si gioca dalle ore 10, quattro singolari e due doppi. Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA