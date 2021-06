Il Pomigliano riparte da capitan Gaia Apicella. Inizia a delinearsi la rosa della neopromossa, dopo la cavalcata trionfale e l’impresa storica compiuta. «La mia passione per il calcio è nata fin da piccola, all'età di 5-6 anni, quando ho iniziato a giocare con mio fratello Gianluigi (il più giovane magistrato d'Italia)», racconta il difensore classe 1993. «Mi sono anche appassionata a quella che poi è diventata la mia squadra del cuore, il Milan. In quegli anni c'erano grandi campioni e vincevamo in Italia e in Europa», racconta la giocatrice che indossa la maglia numero 2.

Sport e lavoro: due mondi spesso agli antipodi. «Sono un avvocato iscritto all'Ordine di Napoli. Ho sempre conciliato il calcio con lo studio e di questo ne vado molto fiera. Ho sempre portato grandi risultati a scuola e all'università, dove mi sono laureata 23enne in giurisprudenza (voto 105 con una tesi in diritto internazionale) al Suor Orsola Benincasa». Impegno in campo e non solo. «Il Pomigliano è una grande realtà con grandi ambizioni. In due anni il presidente Raffaele Pipola ci ha messo nelle condizioni di raggiungere una doppia promozione insperata», spiega soddisfatta. «La promozione conquistata in A quest'anno è un vero miracolo calcistico, perchè siamo risultate superiori a realtà calcistiche femminili che esistono da decenni, a dimostrazione che la programmazione porta risultati», osserva Gaia.

Il sogno si è materializzato. «Mi aspetto un campionato duro, poichè ormai il livello in A è altissimo e ogni domenica dovremo sudarci punti per la permanenza nella massima serie», avverte Apicella (nelle foto di Luca Bottaro). «Sicuramente sarà emozionante confrontarmi con club professionistici quali la Juventus, il Milan, l'Inter e poi il derby con il Napoli femminile, novità assoluta in serie A per due squadre campane». Pantere contro azzurre all’ombra del Vesuvio: si preannuncia un duello esaltante. «Spero che, Covid-19 permettendo, le tribune in quell'occasione saranno gremite, per poter assistere alla sfida tra due realtà del Sud che hanno investito tanto in questo sport», conclude fiduciosa Gaia Apicella.