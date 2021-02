Più complicato del previsto. Spreca, soffre, ricuce, aggancia. Esce alla distanza, rimonta e dilaga. Leadership resiliente, lacrime e sorrisi. E il tabellone luminoso sentenzia in rosso: Locali 7 – Ospiti 3. FF Napoli fa suo il recupero della 14esima giornata, superando il Bovalino con un maestoso secondo tempo. Allungano il passo in classifica capitan Fernando Perugino e compagni (+4 sul Futsal Polistena) e firmano il 12esimo successo consecutivo. Rodolfo Fortino mette a segno una tripletta e raggiunge Luis Turmena (il grande assente) a quota 15 nella graduatoria marcatori.

Si gioca ad una sola porta nel primo tempo. Marea di occasioni non concretizzate dagli azzurri. Lungo l’elenco delle azioni mancate, caratterizzate da imprecisione e sfortuna. Sfilza di pali e sterile superiorità dei ragazzi di Piero Basile. Esordio di Adriano Foglia. Tarda a sbloccarsi la gara e l’incursione del portiere avversario, Matheus Dias Rocha, regala il momentaneo vantaggio (17’59”) alla formazione calabrese. Intercorrono 55 secondi e arriva la reazione partenopea. Il pivot numero 20 riordina le idee e riequilibra il punteggio (1-1).

Settebello FF Napoli. Nuovamente sotto, nuovamente ad inseguire. Nella ripresa Arthur Tchaptchet Tchato sigla il 2-1 (24’24”). Poi il cambio di passo. In meno di tre minuti super Fortino si erge a trascinatore del gruppo: piazza il 2-2 (29’48”) e mette la freccia per il sospirato sorpasso (3-2 al 32’25”). In scioltezza, graffia anche lo scugnizzo di Pianura (4-2 al 32’47”). Respira il Napoli con Attilio Arillo e strada spianata per l’ennesimo trionfo stagionale.

Classe, qualità, temperamento. Timbra il cartellino anche il nazionale sloveno Nejc Hozjan: 5-2 ad 1’43” dalla sirena. Impiega soltanto 6 secondi Luca De Simone per griffare il 6-2. Esulta il classe 1995, si toglie la maglia e rimedia il cartellino giallo. Peccato veniale. Indolore il 6-3 targato da Bruno Federico (39’04”). Applausi (virtuali) per Foglia (19’33”). Lacrime di gioia (reali) per il «Maradona del calcio a 5», che chiude definitamente il match con il primo gol in maglia azzurra.



Il club del presidente Serafino Perugino sfonda il muro dei 36 punti. Febbraio è iniziato con il piede giusto.





