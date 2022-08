Dopo la pizza degustata dai Fratelli La Bufala, offerta dal Circolo Nautico Posillipo, il saluto, il benvenuto nel glorioso Sodalizio napoletano al Settebello under 19 e i complimenti da parte del presidente rossoverde Aldo Campagnola. Foto di rito al termine dell’allenamento mattutino svolto nella piscina all’aperto, in uno scenario incantevole e in assoluta tranquillità, per preparare al meglio gli Europei di Podgorica, in programma dal 18 al 25 settembre in Montenegro.

«Al Posillipo, nel solco della tradizione, siamo contenti di ospitare i pallanuotisti della Nazionale italiana. E’ un piacere averli nostri ospiti. Inaugurano la nuova stagione della dirigenza del Posillipo, che ha nella sua vocazione statutaria lo sport al centro delle sue attività», dichiara soddisfatto il presidente Campagnola, in carica dal 10 luglio. «Sono particolarmente grato al nostro dirigente Luigi Massimo Esposito, che gestisce il settore della pallanuoto in mondo encomiabile», asserisce convinto il numero uno posillipino.

Prosegue il collegiale degli azzurrini sotto la guida dell'allenatore Roberto Brancaccio (coach del Posillipo), con gli assistenti Luca Minetti (Rari Nantes Florentia) ed Enzo Massa (Canottieri Napoli), alla presenza del dottore Guglielmo Lanni. Sono intervenuti il dirigente Gianni Grieco e il consigliere delegato alla pallanuoto rossoverde Luigi Massimo Esposito.

Il raduno durerà fino a venerdì 12 agosto presso il Circolo Nautico Posillipo e il Circolo Canottieri Napoli.