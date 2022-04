Il giro delle capitali. Prima Atene e poi Podgorica. «Sono molto felice di questa ennesima convocazione in azzurro», racconta entusiasta il napoletano Massimo Di Martire. La sua una stagione esaltante con ben 49 marcature realizzate. Quattro i poker messi a referto: due contro l’Anzio Waterpolis, uno ai danni della Rari Nantes Salerno, l’altro contro la Roma Nuoto. E poi cinque triplette, tre doppiette e una cinquina, senza tralasciare le singole segnature. Grandi numeri per l’attaccante che indossa la calottina 9, già medaglia d’oro alle Universiadi 2019.

Il player posillipino classe 2000 sarà impegnato in Grecia per il common training da giovedì 21 a lunedì 25 aprile: in programma sono previsti una serie di allenamenti con i vicecampioni olimpici. Poi il Settebello, guidato dal commissario tecnico Sandro Campagna, si trasferirà in Montenegro per la Final Eight di World League. Giovedì 28 aprile la sfida con la Croazia nei quarti. In palio tre pass per la Super Final di Strasburgo, prevista dal 23 al 29 luglio.

Nella lista dei convocati Simone Rossi, ex rossoverde e altro figlio d’arte. Confermato anche Pierre Pellegrini, portiere dell’Iren Genova Quinto, altro protagonista della 30esima edizione dei Giochi universitari all’ombra del Vesuvio. Prenderanno parte alla spedizione azzurra il difensore salernitano Vincenzo Dolce (Brescia), campione d'Italia e del mondo, Collare d’Oro al merito sportivo, e il centroboa di Fermo, Luca Marziali (Telimar Palermo), altro ex atleta del Posillipo (nella foto di Gianluca Madonna).