Settecolli, il paralimpico Barlaam da record mondiale sui 50 dorso

Simone da record, ancora una volta. Al Trofeo Internazionale di nuoto Sette Colli in svolgimento allo Stadio del Nuoto di Roma, il pluricampione mondiale Barlaam ha aggiunto un’altra fenomenale perla al suo palmares. Un missile in corsia. Da sempre è così per l’atleta azzurro della Polha Varese. Ha siglato il tempo di 27.81 sui 50 dorso maschili. Record del mondo nel nuoto paralimpico. E’ sceso di circa due secondi Simone migliorando il suo stesso primato firmato a Brescia nel 2019 con un crono di 29.08. Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA