Paolo De Crescenzo, Mario Scotti Galletta, Mario Vivace e Mario Occhiello. Ricordare gli intramontabili e guardare al futuro. Ritorna la Settimana del Mare e finalmente i ragazzi potranno indossare nuovamente la calottina, appesa tristemente durante lockdown e zone rosse. Palinsesto più robusto e offerta sportiva implementata. Quattro tornei (under 12, 14, 16 e 18), ai quali si sommano il memorial Checco Mazza e la rassegna paralimpica. All’ombra del Vesuvio si prevede una invasione pacifica con squadre provenienti da tutta Italia: ragazzini, famiglie al seguito e appassionati. Scatta l’ora della palla gialla e si respira entusiasmo già alla vigilia. Impossibile rinunciare alla passione, impensabile accantonare lo sport amato.

«Siamo molto contenti di confermare e poter dare il via alla seconda edizione della Settimana del Mare. Rispetto a settembre 2020, abbiamo deciso di anticipare il naturale svolgimento della manifestazione, in programma tra fine giugno e i primi dieci giorni di luglio, per agevolare la ripartenza sportiva dei ragazzi, che hanno tribolato non poco durante la pandemia, fermi ai box e con il rischio di ingrassare tra divano e pc», spiega Andrea Scotti Galletta, ideatore della manifestazione. Cornice da Grande Bellezza al Borgo Marechiaro. Apre le sue porte il Lido delle Rose, e il colpo d’occhio si annuncia spettacolare. «Riportiamo la pallanuoto nel suo habitat originale, ovvero in mare. Molteplici le finalità dell’evento: socializzare, fare gruppo, praticare sport all’aperto, all’insegna del rispetto delle regole e del fair play. Il giusto connubio tra agonismo e sano divertimento», osserva il figlio d’arte ed ex rossoverde. «Organizzazione affidata a Fabio Galasso e Simone Mulazzani, con la collaborazione dei tecnici Antonio Luongo, Gennaro Mattiello e Giuseppe Fasano. Conferenza stampa di presentazione venerdì 25 giugno al Molosiglio», dichiara Scotti Galletta.

Ogni torneo sarà intitolato ad uno dei grandi della pallanuoto napoletana. «Tutti e quattro hanno contribuito alla crescita e alla formazione di centinaia di atleti e di uomini che hanno portato in alto il nome di Napoli, della pallanuoto partenopea e di due circoli storici come la Canottieri ed il Posillipo», osserva Andrea. «Si prospetta una partecipazione ampia con squadre provenienti da Palermo, Roma, dall’Abruzzo e non solo. Auspichiamo che i ragazzi possano sempre più appassionarsi a questa disciplina bella quanto faticosa. Ringraziamo gli sponsor per il supporto, nell’intento di promuovere la pallanuoto. La kermesse, ormai un appuntamento in pianta stabile, è patrocinata dal Comune di Napoli, dalla Federnuoto regionale, presieduta da Paolo Trapanese, con il GuG Campania, diretto da Filippo Massimo Gomez», conclude soddisfatto Andrea Scotti Galletta.

Si parte con il Torneo Mario Vivace (under 12) dal 28 al 30 giugno, segue il Torneo Mario Occhiello (under 14) dal 30 giugno al 2 luglio, Torneo master Checco Mazza e sfida paralimpica dal 3 al 5 luglio, poi il Torneo Mario Scotti Galletta (under 16) dal 5 al 7 luglio, infine Torneo Paolo De Crescenzo (under 18) 8 e 9 luglio.