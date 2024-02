ShedirPharma Sorrento esonera l'allenatore Francesco Racaniello

Dopo la quinta sconfitta di fila rimediata al PalaSurace di Palmi nel campionato di serie A3 di pallavolo maschile, la ShedirPharma Sorrento, catapultata in zona play-out. Con soli 2 punti raccolti nel girone di ritorno, il presidente Fabrizio Ruggiero ha indetto una conferenza stampa per analizzare il momento ed annunciare alcune decisioni su ciò che concerne la guida tecnica. Esonerato il coach Francesco Racaniello.

La squadra affidata al vice allenatore Nicola Esposito, il tecnico che ha guidato la squadra nelle ultime stagioni. «Attraversiamo un momento difficile - ha spiegato Fabrizio Ruggiero -.

Come in tutte le situazioni critiche, la prima cosa da fare è metterci la faccia. In estate abbiamo rivoluzionato staff tecnico e roster, scegliendo gli atleti in organico in sinergia con la guida tecnica. Ed è per questo che mi ritengo il primo responsabile di questo periodo complicato che ci vede reduci da 5 sconfitte di fila».

Un momento difficile che tarpa le ali alle ambizioni del team biancoverde. «In questo momento - aggiounge il presidente - la squadra non sta esprimendo in campo tutto il potenziale di cui dispone: non abbiamo cambiato nulla dopo il girone di andata, e fa riflettere come ad aver racimolato soltanto 2 punti dal giro di boa in poi sia la stessa squadra che aveva raccolto ben 19 punti nella prima parte di stagione».

La carenza i risultati, ma non solo. L'assenza di gioco, un progressivo calo nelle prestazioni, e la mancanza di punti nelle ultime 5 gare, hanno dettato la dolorosa decisione di esonerare il mister Francesco Racaniello. «Credo che lui abbia lavorato tantissimo - conclude Fabrizio Ruggiero -, dimostrando fin dal primo giorno di vivere per i nostri colori e la nostra maglia, spendendosi al massimo e dando tutto quello che aveva. Ringrazio Francesco per il lavoro svolto in questi mesi qui a Sorrento, ed ora agiremo con forza e coraggio, provando a dare una sterzata mettendo i ragazzi davanti alla consapevolezza del proprio valore».