Seconda sconfitta consecutiva per la ShedirPharma Sorrento, costretta a cedere in 3 set alla capolista Farmitalia Catania, nel torneo di A3 di pallavolo maschile. Non basta la spinta del caldissimo pubblico del PalAtigliana a spegnere gli ardori del roster siciliano, che trascinato dal grande ex Nicolò Casaro (16 punti complessivi) inanella la quarta vittoria di fila soffrendo molto più di quanto non dica il risultato finale.

Nel primo set Catania prova a scappare raggiungendo anche il +4 di massimo vantaggio, ma Albergati (6) e Imperatore (4) ricuciono lo strappo e si va avanti punto a punto fino alla fine. I siciliani conquistano 2 palle set (22-24), break pesantissimo a tinte biancoverdi sul monster block di Albergati che chiude su Zappoli (25-24), ma gli ospiti alzano l'intensità nei 3 metri passando a condurre alla terza occasione utile (25-27).

Sorrento prova a reagire: dentro Maretti, che insieme a Cuminetti e Albergati risponde colpo su colpo, ed i costieri volano 18-16. Gli ospiti mantengono la tranquillità, e sfruttano la verve e i centimetri di Jeroncic per portarsi sul doppio vantaggio (22-25).

Andamento a elastico nel terzo set, dove le due squadre si alternano continuamente nella conduzione del parziale. Sorrento ringhia, recupera con grinta e cattiveria (da 18-21 a 22-22), ma poi l'ultimo colpo di coda regala a Casaro e compagni l'intera posta in palio.

Albergati è il top-scorer ed unico in doppia cifra (15 punti), seguito da Cuminetti (9) e Maretti (8). La chiave del match risiede però nel fondamentale del muro, dove il 4-12 a favore di Catania si rivela decisivo.