Shedirpharma Sorrento-Leo Shoes Casarano 0-3, passo falso del sestetto di Esposito

La Shedirpharma Sorrento non ripete la bella prestazione della settimana scorsa che gli aveva permesso di espugnare il campo della capolista Catania e si arrende senza conquistare nemmeno un set di fronte ad un giovane e spigliato Casarano. Tenuto conto che nei primi due set la Shedirpharma è stata in vantaggio fino a pochi punti dal termine del set 22-20 nel primo e 23-21 nel secondo si può tranquillamente affermare che si è trattata di un'altra occasione sprecata per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica nel girone blu di serie A3 di volley maschile.

La Shedirpharma Sorrento è scesa in campo con Aprea in regia, Albergati opposto, Cuminetti e Starace schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. La Leo Shoes Casarano con Fanizza in regia, Marzolla opposto, Cianciotta e Ciupa schiacciatori di banda, Matani e Peluso centrali, Properi libero. Primo arbitro l’ottimo Alessandro Oranelli di Orvieto, coadiuvato da Luca Pescatori di Cerveteri nel ruolo di secondo e da Federica Varchetta di Napoli addetta al video check.

Il Casarano ha conquistato la vittoria con pieno merito. Nei primi due set ha risposto colpo su colpo ai tentativi di allungo della Shedirpharma e nei momenti decisivi ha dimostrato maggiore concretezza e determinazione rispetto ai padroni di casa. Una bella compagine quella pugliese con diversi elementi che stanno completando la lora maturazione prima di spiccare il volo per le serie superiori. Il palleggiatore Fanizza, lo schiacciatore Cianciotta e il libero Prosperi hanno retto il campo con grande personalità facendosi ammirare per le loro giocate. A fine match Cianciotta e compagni sono stati applauditi dai sostenitori locali. La Shedirpharma come già accennato in apertura ha giocato allo stesso livello dei pugliesi per buona parte dei primi due set ed ha avuto più volte la possibilità di volgere a proprio favore l’esito del match ma le è mancato sempre qualcosa per riuscirci. Una grave mancanza per una squadra che giocava davanti al proprio pubblico, e che per età dei giocatori in campo avrebbe dovuto sfruttare in modo adeguato la maggiore esperienza.