Shedirpharma Sorrento-Mya Marcianise 3-0 e salvezza

La Shedirpharma Sorrento batte 3-0 (25-20, 25-18, 25-26) la Mya Marcianise e conquista meritatamente la permanenza in serie A3 di volley maschile. Le due squadre sono scese in campo entrambe in formazione tipo. Sorrento con Aprea in regia, Albergati opposto, Starace e Cuminetti schiacciatori di banda, Buzzi e Remo centrali, Donati libero. Marcianise con Ciardo in regia, Lucarelli opposto, Libraro e Ruiz schiacciatori di banda, Vetrano e Bonina centrali, Bizzarro libero. A dirigere l’incontro Matteo Talento di Salerno coadiuvato da Enrico Autori pure lui di Salerno nel ruolo di secondo e Milena Pilazzi di Napoli al Video Check.

Partita senza storia. La Shedirpharma Sorrento è riuscita a rimanere concentrata per tutta la durata dell’incontro ed è stata quasi sempre avanti nel punteggio esclusi due brevi periodi a metà del primo e del secondo set in cui Aprea e compagni hanno accusato due passaggi a vuoto da cui peraltro sono venuti fuori abbastanza rapidamente. Non era scontato che finisse così. La Mya Marcianise già retrocessa da alcune settimane sette giorni fa ha messo nei guai la Roma e quindi era molto temuta. All’andata Marcianise aveva giocato un brutto scherzo ai sorrentini battendoli 3-0. Quello con il Marcianise è da sempre molto sentito. Le due squadre negli ultimi anni hanno fatto un cammino parallelo salendo a braccetto dalla B2 alla serie A. In casa Shedirpharma questa partita era molto temuta e forse stavolta è servito per preparare al meglio il match. Nella serata in cui Albergati è stato meno decisivo del solito totalizzando solo 13 punti ci hanno pensato Starace (16) Cuminetti (9) e Remo (9) a mettere a terra i palloni decisivi per portare a casa i tre punti che servivano a blindare la salvezza quali che fossero i risultati delle altre. A proposito delle altre, l’ultima giornata ha decretato la retrocessione diretta del Sabaudia che si è visto scavalcare sul filo di lana dalla Quantware Napoli. La formazione napoletana è in gran forma e non parte certo sfavorita nella doppia sfida (più eventuale bella) con la SMI Roma.

Sorrento raggiunge meritatamente la salvezza ma questo non era certo l’obiettivo di inizio campionato. Fabrizio Ruggiero aveva allestito una formazione in grado di lottare tranquillamente per l’accesso ai playoff promozione ma la squadra ha avuto un rendimento troppo altalenante a volte anche all’interno della stessa partita. Volendo fare un bilancio dell’annata il migliore è stato sicuramente Albergati che chiude il torneo con 546 punti all’attivo 31 ace e 27 muri. Subito dopo vengono il capitan Aprea e Starace. Ci si aspettava qualcosa in più da Cuminetti ma bisogna considerare che era alla prima stagione in Italia per cui ha avuto bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Le note dolenti vengono dai due centrali e dal libero. Qualche attenuante la merita Stefano Remo arrivato a campionato iniziato per sostituire Caproni assalito da improvvisa saudade dopo nemmeno un mese di permanenza in costiera. Da Buzzi e Donati ci si aspettava molto di più. Maretti aveva iniziato benino ma dopo l’infortunio non è stato più lo stesso. Piedepalumbo, Imperatore e Gargiulo quando sono stati chiamati in causa non hanno demeritato. Grimaldi chiuso da Albergati ha avuto troppo poco spazio per mettersi in luce. Visto il rendimento di Donati avrebbe meritato molto più spazio Pontecorvo.

A salvezza acquisita Ruggiero potrà già da domani dedicare tutto il tempo a disposizione all’allestimento della squadra per la prossima stagione, senza doversi preoccupare come l’estate scorsa dei lavori di sistemazione del palazzetto per cui siamo sicuri che ad ottobre ritroveremo una Shedirpharma più forte di questa.