Shedirpharma Sorrento-San Giustino 3-2 al tiebreak

Dopo la battuta di arresto di due settimane fa contro la capolista Macerata la Shedirpharma Sorrento fa valere nuovamente il fattore campo conquistando una importante affermazione contro la forte compagine umbra del San Giustino. Dopo essersi aggiudicata meritatamente oi primi due set con i parziali di 25-20 e 25-22 Sorrento è calata notevolmente nel terzo set conquistato dagli umbri con il punteggio di 16-25 per poi tornare ad esprimersi su buoni livelli nel set successivo dove è rimasta in vantaggio nel punteggio fino alle battute finali quando ha accusato un brusco calo di rendimento consentendo al San Giustino di imporsi per 23-25. Il finale di questo set è stato pesantemente condizionato dalla decisione del videocheck che ha assegnato un punto a San Giustino su una battuta del polacco Wawrzynczyk che guardando il video proposto sembrava non aver nessun contatto con la linea di fondo campo.

Una decisione che ha mandato completamente in tilt i sorrentini che per loro fortuna sono riusciti a resettare la mente giusto in tempo per riuscire aggiudicarsi il decisivo tiebreak con il punteggio di 15-11. Non ci fossero riusciti sarebbe stata veramente una grandissima ingiustizia: Già il 3-2 sta stretto ai sorrentini che, se escludiamo il terzo set e la parte finale del quarto in cui sono andati letteralmente in bambola, nel resto del match sono stati nettamente superiori ai rivali in tutti fondamentali.

Ancora una volta si è rischiato di compromettere tutto a causa di questi sbalzi di rendimento tra un set e l’altro che la squadra sorrentina accusa troppo frequentemente e che rappresentano un vero e proprio mistero irrisolto. Francesco Racaniello, schiera Sorrento con la diagonale Bellucci-Szabo, Pilotto e Garofolo al centro, Gozzo e Disabato di banda e Prosperi libero.

Marco Bartolini risponde con Biffi in regia, Cappelletti opposto, Quarta e Bragatto al centro, Wawrzynczyk e Skuodis di banda e Marra libero. Il primo set si apre con un doppio break del San Giustino che si è portato a condurre per 1-4 prontamente annullato da Sorrento che poi approfittava di un ottimo turno di battuta di Disabato per allungare decisamente fino a +5 sul 12-7. San Giustino riusciva a riportarsi fino a –1 (13-12) ma nel prosieguo del set perdeva nuovamente terreno. Sorrento si aggiudica il primo parziale con un ace di Szabo che fissava il punteggio sul 25-20. Nel secondo era ancora San Giustino a partire meglio raggiungendo un vantaggio di +3 sul 3-6 poi però veniva nuovamente fuori Sorrento che trascinata dal trio Szabo-Disabato-Gozzo e dal tifo incessante del Palatigliana ribaltava l’esito del set e allungava progressivamente fino al vantaggio massimo di +5 sul 24-19.

San Giustino riusciva ad accorciare le distanze fino al 24-22 ma poi doveva arrendersi sull’attacco vincente di Gozzo che fissava il punteggio sul 25-22. Come nei due precedenti è ancora San Giustino ad iniziare meglio il terzo set costringendo Sorrento ad inseguire. Il tentativo di rimonta dei sorrentini va ad infrangersi troppo spesso contro il muro di San Giustino che in questo parziale riuscirà ad ottenerne ben 8 (il doppio di quelli ottenuti nei restanti quattro set) contro 0 dei padroni di casa. Mettiamoci anche qualche alzata sbilenca di Bellucci e qualche conseguente errore in attacco e San Giustino si aggiudica agevolmente il parziale con il punteggio di 16-25. Nel quarto set è Sorrento a partire forte portandosi subito sul +5 (7-2). San Giustino riesce a recuperare fino al –1 (13-12) ma poi è costretto a subire nuovamente l’allungo dei padroni di casa propiziato dal turno di servizio di Disabato che individua il punto debole della ricezione ospite per riportare i suoi a +5.

Sorrento tiene il vantaggio fino al 20-16 quando si verifica il fattaccio già riferito del contestato servizio di Wawrzynczyk giudicato in campo dagli arbitri anche se le immagini del videocheck sembrano dire il contrario. Una decisione che manda in tilt i sorrentini favorendo il ribaltamento del punteggio a favore di san Giustino che si aggiudica il set 25-23 con il muro vincente di Cappeletti su Disabato. Sbollita velocemente l’arrabbiatura i sorrentini si ripresentano in campo più determinati che mai riuscendo ad avere la meglio grazie al maggior tasso tecnico dei propri schiacciatori su tutti Disabato e un ritrovato Szabo chiudendo la pratica sul 15-11 con il muro vincente di Gozzo e Garofolo su Cappelletti. Nel girone di andata che per la Shedirpharma Sorrento si concluderà il giorno di Santo Stefano con la trasferta sul campo della QuantWare Napoli (PalaSiani ore 19) i sorrentini hanno dimostrato di poter lottare ad armi pari con tutte le più quotate formazioni del girone esclusa la capolista Macerata che classifica alla mano è nettamente superiore alla concorrenza. Lontano dalle mura amiche del Palatigliana Sorrento ha fin qui avuto un rendimento nettamente inferiore a quello casalingo riuscendo a raccogliere solo 3 dei 15 punti in palio.

Guardando la classifica ci si accorge che Sorrento ha vinto contro 4 delle 6 squadre che la precedono ma ha perso con 4 delle 6 squadre che la seguono. Nel girone di ritorno giocherà 5 incontri casalinghi con squadre che la seguono in classifica ma dovrà affrontare anche 5 trasferte contro squadre che la precedono. Se ne deduce che bisognerà assolutamente migliorare il rendimento esterno e ridurre il più possibile le controprestazioni. Shedirpharma Sorrento – Ermgroup San Giustino 3-2 (25-20, 25-22, 16-25, 23-25, 15-11) Shedirpharma Sorrento: Gargiulo, Pilotto 8, Disabato 17, Szabo 15, Prosperi Turri (L1) ricez. 48%, Bellucci 4, Garofolo 8, Gozzo 16, Carcagni. Non entrati: Pontecorvo, Piedepalumbo, Denza (L2), Grimaldi, Imperatore. All. Francesco Racaniello e Nicola Esposito. Ermgroup San Giustino: Troiani, Marra (L1) ricez. 60%, Bragatto 11, Skuodis 6, Biffi, Stoppelli, Wawrzynczyk 21, Cappelletti 26, Quarta 13. Non entrati: Cozzolino, Ricci, Cioffi (L2), Panizzi. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi. Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Alberto Dell’Orso di Pescara. Sorrento: battute sbagliate 15, ace 7, muri 9, ricezione 52% (perfetta 19%), attacco 47%, errori 30. San Giustino: battute sbagliate 19, ace 5, muri 12, ricezione 60% (perfetta 32%), attacco 50%, errori 41. Durata set: 29’, 31’, 24’, 29’ e 18’, per un totale di 2 ore e 11’.