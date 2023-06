Shedirpharma Sorrento, nuovi obiettivi in serie A3 di volley maschile

Sotto rete si scaldano i motori. La macchina organizzativa procede senza sosta con l’incedere dei giorni, e la dirigenza della ShedirPharma Sorrento lavora alacremente per rendere orgogliosi i propri supporters nel campionato di serie A3 di volley maschile.

Sfide nuove, con lo sguardo rivolto sempre più in alto. Alle porte c’è una nuova stagione agonistica che si preannuncia molto appassionante: il sodalizio biancoverde non si nasconde, ed il ds Fabrizio Ruggiero si è mosso con arguzia per compiere un upgrade rilevante per ciò che riguarda società, parco giocatori e staff tecnico. Tante le voci di mercato che girano costantemente intorno alla società costiera, con Ruggiero ormai pronto a sciogliere quelle più calde.

La squadra è finalmente chiusa, e da martedì partiranno a raffica gli annunci che ufficializzeranno un roster di notevole spessore tecnico-tattico.

Nella città del Tasso si preparano a sbarcare nomi altisonanti, provenienti da categorie superiori e soprattutto con l’abitudine a vincere come dimostra la bacheca già inaugurata con trofei importanti. L’asticella si muoverà sensibilmente verso l’alto, perché la ShedirPharma Sorrento non ha più intenzione di galleggiare, bensì posizionarsi stabilmente nella parte sinistra della classifica con l’obiettivo di assestarsi in zona playoff.

Il sodalizio biancoverde prosegue nel proprio percorso di crescita: step by step, fissando dei traguardi da raggiungere senza fretta, ma senza pausa. La nuova stagione ai nastri di partenza sarà la terza della ShedirPharma Sorrento in Serie A, ed appare evidente come sia quella di gran lunga più importante, visto che ripetersi è sempre difficile e mai scontato. L’annata 2021-22 può essere definita come quella della transizione, con l’esilio forzato ad Agerola ed i lavori che si susseguivano al PalAtigliana per portare anche la città di Sorrento nel gotha della pallavolo tricolore. Quella successiva è stata quella dell’assestamento, con il ritorno a casa in un palazzetto tirato a lucido, e sempre sold out in ogni ordine di posto per non far mai mancare alla squadra quel calore necessario per mettere in cassaforte la salvezza nei momenti cruciali di una stagione vissuta sulle montagne russe.

Il campionato 2023-24 vuole adesso rappresentare quello della conferma in una categoria che Sorrento ha dimostrato di saper onorare e difendere. L’obiettivo sarà senza troppi fronzoli quello di stabilizzare Sorrento nel panorama pallavolistico di vertice, premiando sul taraflex gli innumerevoli sforzi compiuti sia dall’amministrazione comunale che dal sindaco Massimo Coppola, per riportare la ShedirPharma Sorrento a giocare in quel PalAtigliana che ha visto la squadra bruciare le tappe, scalando tante categorie fino alla tanto agognata Serie A3.

Il primo cittadino ha compiuto uno sforzo notevole per completare in tempi rapidissimi i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del palazzetto, mentre tifosi e squadra hanno ricambiato la fiducia attraverso prestazioni (in campo e sugli spalti) di grande cuore e carattere, facendo entusiasmare anche i neofiti di uno sport sempre più seguito in Penisola Sorrentina. Il conto alla rovescia è partito. I tifosi aspettano con trepidazione gli annunci del diesse Ruggiero: c’è grande attesa di conoscere i nuovi atleti che vestiranno la gloriosa casacca biancoverde, con la voglia di farsi travolgere tutti insieme dall’onda anomala dei Crustiffs lungo tutto lo stivale.