Portici centro di gravita' (clorata) permanente. Nicolo' Martineghi, primatista italiano nei 100 rana, Federico Bocchia, campione europeo nei 50 metri in vasca corta, e Martina Rita Caramignoli, bronzo agli Europei di Glasgow, sono solo alcune delle tante stelle che illumineranno la quinta edizione del Miglio d'Oro. Tre giorni di grande nuoto da venerdi' 7 a domenica 9 febbraio presso il Centro Sportivo Portici, sito in via Antonio de Curtis, gestito dalla Leucopetra spa e affidata alla direzione di Alessandro Pacilli. A patrocinare il meeting nazionale la Fin Campania, presieduta da Paolo Trapanese, e la Finp.



Tappa ambita del circuito competitivo regionale e nazionale, la manifestazione e' riservata alle categorie esordienti A, ragazzi, juniores e assoluti: prevista la partecipazione di 1000 atleti provenienti da tutta Italia.



Il Miglio d' Oro si riconferma un palcoscenico d’eccezione, che nel corso degli anni ha visto esibirsi tanti campioni di livello mondiale come Gabriele Detti, Fabio Scozzoli, Ilaria Bianchi ed altri ancora, offrendo la possibilità a tantissimi giovani di confrontarsi con affermati e titolati nuotatori, nell'ottica di una crescita dell'intero movimento.



Numeri e qualita'. «La nostra mission è favorire la piu' ampia partecipazione degli atleti del nostro territorio alle attività sportive competitive e agonistiche. Crediamo fermamente che esse rappresentano un mezzo incoraggiante, per coinvolgere i giovani e i giovanissimi nelle attività fisico-motorie e sicuramente contribuiscono quale validissimo strumento educativo alla crescita umana e morale delle nuove generazioni», ha osservato Vincenzo Allocco, direttore tecnico del Centro Sportivo Portici e della quinta edizione del Miglio d'Oro. © RIPRODUZIONE RISERVATA