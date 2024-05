Sibilio, ritorno vincente al meeting di Ostrava

Il ritorno di Sibilio, la conferma di Fabbri, la grinta di Riva, i terzi posti di Jacobs e Dosso. L'Italia sogna a dieci giorni dagli Europei di Roma 2024: arrivano tre successi azzurri a Ostrava, nella prestigiosa tappa Gold del Continental Tour in Repubblica Ceca, in un pomeriggio da 22 gradi e pista umida.

Da applausi il rientro del posillipino Alessandro Sibilio, a segno nei 400 ostacoli dopo nove mesi di assenza dalle gare: il suo 48.25 è il miglior crono d’Europa dell’anno in attesa dell’esordio di Karsten Warholm (giovedì a Oslo). E’ tornato dunque Alessandro Sibilio e, su una pista bagnata e in condizioni non ideali, ha piazzato un crono di valore al debutto, che lascia ben sperare.

Hapreceduto lo sloveno Gucek che fa segnare il nuovo record nazionale con 48″27, terzo posto per il qatarino Abakar con 48″76

Leonardo Fabbri completa il suo maggio da urlo con il primo successo all’estero della stagione all’aperto, con la misura di 22,40, nell’ultima uscita prima della rassegna continentale di Roma che lo vedrà protagonista nella serata dell’8 giugno. Nei 1500 superlativa volata finale di Federico Riva che si prende lo scettro con il primato personale di 3:33.53 a soli tre centesimi dallo standard per le Olimpiadi di Parigi. Nei 100 metri terzi posti per Marcell Jacobs e Zaynab Dosso: il campione olimpico chiude in 10.19 (0.0 il vento) superato dal canadese Andre De Grasse (10.10) e dal giamaicano Ryiem Forde (10.17), la primatista italiana corre in 11.18 (+0.7) alle spalle della polacca Ewa Swoboda (11.05) e della gambiana Gina Bass (11.14).