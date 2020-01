© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo posto è sempre là. Carlo Silipo si è congedato dal Circolo Posillipo - dove ha prestato onorato servizio da giocatore, allenatore e direttore tecnico - nel secondo giorno del nuovo anno e ieri era già ai bordi della vasca di Santa Maria Capua Vetere per l'allenamento della Nazionale under 20. «Dopo aver vinto il bronzo mondiale a fine dicembre, abbiamo aperto il nuovo ciclo: questi ragazzi mi trasmettono grandi emozioni». Lui, una leggenda della pallanuoto mondiale, è stato costretto a separarsi dall'amatissimo Posillipo per questioni economiche perché il presidente Vincenzo Semeraro ha ritenuto onerosa la spesa per il capo dell'area tecnica.«Per gli sportivi niente è per sempre, lo sappiamo, anche se il sentimento che mi lega al Posillipo è fortissimo: per me sono sempre venuti prima questi colori, poi quelli della Nazionale. Alla base di tutto c'è stata la necessità del Circolo di risparmiare per fare fronte a una serie di esigenze economiche. Non faccio polemiche e metto davanti a tutto il bene del Posillipo: nessuno deve distrarsi, è un anno difficile e il tempo stringe».«Non lo sono più, ma considero questa la mia famiglia: ci sono autentici legami affettivi, non solo sportivi e professionali. In due anni e mezzo abbiamo fatto un ottimo lavoro, partendo dal drastico taglio dell'estate 2017, quando andarono via cinque giocatori su sette titolari: i quattro stranieri e Renzuto Iodice. Abbiamo immesso nuova linfa, nuove energie, nuovi talenti e i risultati sono arrivati: la scorsa stagione è stata chiusa con il quarto posto in campionato e due scudetti delle giovanili, Under 20 e Under 15».«Mi rifiuto di pensarlo. È un momento difficile, però situazioni come queste possono essere anche affascinanti se affrontate nel modo opportuno e con i giusti stimoli. Alla fine, non conta la presenza di Silipo ma la fiducia nelle persone e nel progetto. Due anni e mezzo fa io avevo accettato con entusiasmo il piano prospettato dai dirigenti Triunfo ed Esposito. Al Posillipo ci sono ragazzi eccezionali, a cominciare dall'allenatore Brancaccio».«Fare sport in una realtà come i circoli napoletani è sempre più difficile perché ci sono tante discipline di cui tener conto, oltre alle spese per la casa sociale: non si riesce a focalizzare l'attenzione su un solo sport. E allora bisogna mettersi in gioco credendo nelle proprie idee e affidandosi a supporti esterni, dalle istituzioni a sponsor che potrebbero essere vicini ai club, perché i costi gestionali sono rilevanti. Si dovrebbe cominciare dagli impianti. Visto cosa è accaduto dopo le Universiadi? Può bastare un esempio, quello della piscina di Barra, chiusa da mesi. È da questo che si deve ripartire, intervenendo in fretta per la soluzione dei problemi».«Ma è una storia di tanti anni fa e non voglio tornarci su perché quella dimensione è distante anni luce da questa, anche se ricordo con orgoglio che nella semifinale scudetto dello scorso campionato abbiamo perso con uno scarto di appena due gol contro il Brescia. Non possiamo stare dietro alla Pro Recco, ai suoi investimenti e ai suoi risultati. Si deve ripartire dai giovani e a Napoli ve ne sono alcuni di valore. Vanno supportati con progetti e figure professionali».«La pallanuoto italiana è in grande espansione e lo conferma non soltanto il trionfo dell'Italia ai Mondiali della scorsa estate. Nell'ultima edizione della Champions c'erano ben tre italiane e questo ha avuto un positivo riflesso sulla Nazionale. Il lavoro di base è fondamentale e mi riferisco non soltanto a quanto facciamo con i giovani ma anche a quei seminari che Campagna organizza con i tecnici e che sono un motivo di riflessione e di crescita».