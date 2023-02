Sinner vince il torneo di Montpellier, sconfitto in finale l'americano Cressy (7-6 6-3): è il settimo titolo Atp in carriera

Jannick Sinner ha vinto il torneo di Montpellier (Francia), ATP 250, battendo in due set il francese naturalizzato americano Maxime Cressy. Punteggio 7-6(7/3) 6-3 in un'ora e 36 minuti di gioco. Per Sinner si tratta del settimo titolo in carriera.

«La chiave del successo? Innanzitutto essere riuscito a tenere sempre il mio servizio. Poi lui ha iniziato male il tie-break ed io sono rimasto concentrato. Nel secondo set ho sfruttato bene l'unica occasione che mi ha concesso». Sono le prime parole di Jannik Sinner, oggi trionfatore a Montpellier contro Maxime Cressy. Sinner è il primo azzurro a vincere il trofeo francese.