Le stelle stanno dalla parte di Jannik Sinner. Che, dopo aver battuto ieri il kazako Bublik e aver centrato la prima semifinale in un Masters 1000 a Miami, scopre che il suo ultimo avversario verso la finale non sarà Daniil Medvedev - che lo ha battuto due volte di recente ed era tra i favoriti per il titolo - ma lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il numero 12 della classifica mondiale Atp ha battutto il russo - chiaramente in giornata no - con un perentorio 6-4 6-2, ornato dal repertorio di sfuriate e racchette spaccate del peggior Medvedev. Sinner e Bautista Agut si sono già affrontati al torneo di Dubai, due settimane fa: in quell'occasione vinse il giovane azzurro.

La finale

Ora l'altoatesino è a caccia della finale. Sinner al termine del match si è guadagnato anche i complimenti del rivale, incredulo di trovarsi davanti a un ragazzo che gioca come un veterano: «Questa vittoria vuol dire tanto, non era facile, era la prima volta che giocavo qui, ma il torneo non è finito» ha dichiarato Sinner. Che poi ha aggiunto: «Venerdì cercherò di giocare il mio miglior tennis, non vedo l'ora di tornare in campo».

Agut

Dall'altra parte della rete l'altoatesino troverà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, n. 12 del mondo, un osso che si annuncia durissimo: lo spagnolo ha infatti eliminato ai quarti il favorito numero uno del torneo, il russo Daniil Medvedev (n. 2 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2. Sinner e Bautista Agut però si sono già affrontati al torneo di Dubai due settimane fa e vinse l'italiano in tre set. Le premesse sono dunque positive, ma le incognite tante. Lo spagnolo è un giocatore esperto, con i suoi 32 anni è il più anziano in gara al torneo di Miami, ed è anche in gran forma in questa prima fase della stagione, inoltre ama giocare sui campi in cemento. E in Florida si gioca appunto sulla superficie veloce.

Sinner

Il giovane azzurro intanto si gode le prime soddisfazioni, in attesa di coglierne altre: il sogno, insieme alla scalata del ranking mondiale, è il primo Slam. Come Rafa Nadal nel 2005 e Roger Federer nel 2002, Sinner ha centrato la sua prima semifinale in carriera in un Masters 1000 nel torneo della Florida. Un appuntamento che sembra avere una tradizione di successo per i giovani predestinati. Inoltre è il secondo italiano di sempre arrivato tra i migliori quattro a Miami dopo Fabio Fognini, semifinalista nel 2017. Con il successo su Bublik, il tennista azzurro balza virtualmente dalla posizione 31 alla 24 della classifica mondiale. In campo femminile la greca Maria Sakkari (n° 20), dopo la sorprendente vittoria ai quarti sulla giapponese Naomi Osaka (n° 2 del ranking) affronterà in semifinale la canadese Bianca Andreescu (n° 4); nell'altra semifinale sfida tra l'ucraina Elina Svitolina (n° 5)e l'australiana n. 1 del mondo Ashleigh Barty. Intanto l'Italia si stringe intorno alla sua star: ultimo ostacolo per Sinner nella corsa verso la finale di Miami.