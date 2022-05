L'azzurro Jannik Sinner si è imposto agevolmente sullo statunitense Bjorn Fratangelo, n.186 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, nel primo turno del Roland Garros. L'altoatesino ha superato l'americano in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-3 in meno di due ore di gioco. Sinner al secondo turno affronterà lo spagnolo f che ha superato il tedesco Otte.

Marco Cecchinato (n.132 ATP) ha passato il primo turno degli Open di Francia grazie al successo in rimonta ed in cinque set sullo spagnolo Pablo Andujar (n.98). Punteggio finale 4-6, 4-6, 6-0, 7-5, 6-0 in 3h43' di gioco.