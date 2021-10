Alle 16:30, Jannik Sinner avrà un altro appuntamento con la storia, la sua, ovviamente. L'altoatesino, sedicesimo nel ranking Atp, si giocherà la finale del torneo Atp 250 giocato sul cemento della Lotto Arena in Belgio contro l'argentino Diego Sebastian Schwartzman, seconda testa di serie del circuito. L'obiettivo è continuare la rincorsa alle Finals di Torino tra gli otto migliori tennisti dell'anno, e quindi portare a casa il quinto successo di questo 2021 fantastico per il ventenne nato a San Candido.

DIRETTA SINNER-SCHWARTZMAN 1-0 (6-2 1-0)

SECONDO SET

15-0 L'italiano beffa l'argentino con una palla corta

40-0 Subito break dell'altoatesino

30-0 Sinner riparte bene: il suo dritto inchioda l'argentino

PRIMO SET

40-30 Il primo set è di Sinner

40-0 Ace dell'altoatesino, 3 set point per lui

40-40 A spuntarla è Schwartzman che cancella due set point all'altoatesino e si porta a due game

30-30 Buona prima di servizio di Schwartzman

30-15 L'altoatesino si ferma alla rete

30-0 La diagonale dell'argentino è fuori

40-40 L'altoatesino annulla due palle break a Schwartzman e fa suo anche il sesto game

40-40 Sinner annulla la seconda palla break all'argentino

30-30 Doppio fallo dell'altoatesino

30-15 L'argentino manda in rete

15-15 Bel pallonetto dell'argentino ma è troppo lungo

0-15 Lungo dritto dell'altoatesino

40-15 L'altoatesino prende il largo con due break di vantaggio

30-15 Rovescio lungo di Sinner

40-0 Sinner con due servizi vincenti si porta a casa il quarto game

30-0 Sinner ancora avanti

40-15 Sinner ha due palle break per portarsi avanti nella conta dei giochi. E ci riesce, anche il terzo game è suo

40-15 Il rovescio dell'altoatesino esce fuori, ma poi piazza un ace e pareggia i conti dei game

40-0 Grande ace di Sinner

30-40 Il primo game è dell'argentino

15-30 Sinner preso in contropiede da Schwartzman

Dove vederla in tv e diretta streaming

La finale Sinner-Schwartzman avrà inizio alle ore 16:30 di domenica 24 ottobre e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport (canale Sky Sport Tennis, numero 205 della piattaforma) e in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app SkyGo. La diretta streaming è disponibile anche su supertennis.tv e su Now Tv. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile anche sul sito del Messaggero.it.