In finale ci va Tsitsipas: battuto Jannik Sinner nella semifinale del torneo Atp Barcellona. Il match termina dopo due set con una vittoria di misura da parte del greco, che ha superato l'altoatesino con un risultato di 6-3 6-3. Per Stefanos Tsitsipas - n° 5 del ranking mondiale e già campione del Masters 1000 di Montecarlo - ora c'è la finale. Dove affronterà il vincente tra gli spagnoli Carreno Busta e il pluricamione Rafael Nadal, che giocheranno questo pomeriggio alle 16.

ATP 500 Barcellona, Sinner contro Tsitsipas in semifinale, avanti anche Nadal

That's nine wins in-a-row for @steftsitsipas! 👏



The World No.5 defeats Sinner 6-3 6-3 and moves into the Barcelona final! 🇪🇸#BCNOpenBS pic.twitter.com/WNJMT2s4pm