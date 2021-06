Paga ancora le scorie del Roland Garros l'altoatesino Jannik Sinner, che inizia la stagione sull'erba con un'inaspettata sconfitta contro il "padrone di casa" Jack Draper. Inaspettata innanzitutto per il ranking del britannico, che fino ad oggi ha occupato la posizione numero 309 al mondo, sensibilmente peggio del tennista azzurro, che al torneo è entrato con la testa di serie numero 3.

Al Queen's Club @janniksin viene battuto nel match di 1° turno dal britannico Draper, che vince con un doppio 7-6.#stayFIT #tennis pic.twitter.com/lNOLrrSf9D — Federtennis (@federtennis) June 14, 2021

Nonostante il "secco" due a zero, sono addirittura 2 le ore di gioco, perchè l'italiano è comunque bravo a portare entrambi i set al tie-break, che perde il primo a sei e il secondo addirittura a 2. Nel pomeriggio in campo anche Lorenzo Sonego, mentre solo domani sfileranno sui campi inglesi gli altri tre italiani a tabellone, Berrettini, Travaglia - impegnati in un derby - e Fognini.