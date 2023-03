Sirine Charaabi argento ai mondiali di boxe: battuta in finale dalla cinese Wu

Sirine Charaabi, pugile di San Prisco (Caserta) di origini tunisine, ha perso la finale del mondiale in India contro la cinesre Wu. Torna, comunque, a casa con un prezioso argento. Sirine, tesserata per le Fiamme Oro, è arrivata in Italia con i genitori quando aveva 18 mesi e da ragazzina si è appassionata alla boxe, praticata presso la palestra Prisco-Perugino di San Prisco.