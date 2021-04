Su Sky Sport e SuperTennis tv 12 tornei internazionali

Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla Federtennis che gestisce il canale tv SuperTennis (ch. 224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro partnership per le stagioni 2021 e 2022. Il nuovo accordo amplia ulteriormente la reciproca offerta dei due canali, massimizzando la visibilità del grande tennis oltre che dei tanti tennisti italiani impegnati nel circuito maschile. Per la prima volta nella storia ci sono infatti 10 italiani nella top 100 del FedEx ATP Rankings.

Su Sky Sport e su NOW, in simulcast con SuperTennis, andranno in onda 12 tornei, 5 del circuito ATP 500 e 7 del circuito ATP 250. Su Sky Sport e NOW anche tutti i nove ATP Masters 1000 (tra cui il Rolex Monte-Carlo Masters in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno fino a domenica 18 aprile), Wimbledon e le Nitto ATP Finals, per la prima volta in Italia, a Torino, per la programmazione più ricca di sempre per il tennis su Sky.

Dopo il Sardegna Open di Cagliari (ATP 250), appuntamento con l’Open Banc Sabadell di Barcellona (ATP 500, dal 19 al 25 aprile), il BMW Open di Monaco di Baviera (ATP 250, dal 26 aprile al 2 maggio), la Mercedes Cup di Stoccarda (ATP 250, dal 7 al 13 giugno) e il cinch Championships al Queen’s Club di Londra (ATP 500, dal 14 al 20 giugno). Successivamente verranno selezionati gli altri tornei, che accompagneranno gli abbonati fino all’appuntamento decisivo con le Nitto ATP Finals.