Slalom Curinghese, due piloti sorrentini sul podio della gara valida per il campionato italiano

Al termine di una gara tanto bella quanto impegnativa e combattuta fino all’ultimo metro dell’ultima manche, Michele Puglisi, su Radical SR4 Suzuki, vince lo Slalom Curinghese, nona prova del campionato italiano della specialità che si è disputato ieri in Calabria.

Il giovane pilota siciliano, campione in carica della specialità, si è presentato al via da leader della classifica tricolore. Primato consolidato al termine della competizione che lo vede salire sul gradino più alto del podio con il tempo di 2’15” e 41 centesimi fatto siglare nella terza manche, la sua migliore di giornata.

Seconda posizione, a soli dodici centesimi dal vincitore, per il sorrentino Salvatore Venanzio che, da vero campione, è bravo a raddrizzare un gara partita nel peggiore dei modi a causa di un brutto incidente, fortunatamente senza conseguenze fisiche, nella salita di ricognizione.

Al volante della sua Radical SR4 Suzuki vistosamente «rattoppata» e riparata dai meccanici in assistenza in grado di competere ad alto livello, si aggiudica la seconda manche con il tempo di 2’15” e 53 centesimi, quello che sarà il suo migliore per la classifica finale.

Venanzio sigla anche il miglior crono nella terza dove, però, sfiora un birillo che gli costa dieci punti di penalizzazione vanificando, in parte, tutto lo sforzo fatto per rimettere in sesto la vettura. Gradino più basso del podio per l’altro driver sorrentino, Luigi Vinaccia, terzo su Osella PS 9/90 Honda con il tempo della seconda manche lungo i 2.950 metri del percorso di gara che sale a Curinga, la sua migliore, che vale 137,43 punti. Quarto posto in classifica assoluta per Domenico De Gregorio su Radical SR4 Suzuki.