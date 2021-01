Quattordici napoletani a caccia della gloria per Tokyo. Con il primo raduno dell'anno per il Gruppo Olimpico, che prende il via quest'oggi e si protrarrà sino al 24 gennaio prossimo, riparte il percorso preparatorio delle nazionali azzurre in vista degli appuntamenti clou della stagione, le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha infatti convocato la Nazionale maggiore per il primo raduno valutativo 2021, che si svilupperà in contemporanea in due sedi, Sabaudia e Piediluco. La Nazionale Paralimpica, invece, sarà impegnata nel primo collegiale di categoria dal 15 gennaio e fino al 21 presso il Centro di Preparazione Olimpica e Paralimpica di Piediluco. Complessivamente saranno 68 gli atleti azzurri convocati (51 appartenenti alle categorie Senior e PL, 17 a quella Pararowing) che saranno agli ordini del Direttore Tecnico Cattaneo e del suo staff tecnico.

Da oggi al 7 gennaio in raduno a Sabaudia Gennaro Di Mauro (Aniene), il 19enne di Massa di Somma reduce dal record del mondo sul remoergometro) unoi dei papabili a azzurri a salire sul doppio, una delle tre barche azzurre (insieme all'otto maschile e al quattro di senza femminile che non hanno ancora ottenuto la qualificazione olimpica). Poi la salernitana Carmela Pappalardo (CC Aniene). E ancora i medagliati di Rio de Janeiro Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) e Giovanni Abagnale (Marina Militare).

A Piediluco, invece, si ritrovano Mario Paonessa (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro), Vincenzo Abbagnale, Luca Parlato (Marina Militare), Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino (RYCC Savoia). Per le paralimpiadi convocato per la categoria Pr3 maschile Alessandro Alfonso Brancato (RYCC Savoia).

Dal 16 al 18 maggio è in programma il preolimpico di Lucerna che dopo quello di Varese (5-7 aprile) assegnerà le ultime carte olimpiche per Tokyo. Per l'Italia sono nove gli armi già qualificati alle Olimpidi: singolo, due senza, quattro senza, quattro di coppia e doppio pesi leggeri maschili; due senza, doppio quattro di coppia e doppio pesi leggeri femminili.

