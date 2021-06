Finisce con una sconfitta in finale il torneo di preparazione a Wimbledon per Lorenzo Sonego, che al 250 di Eastbourne si fa rimontare un set di vantaggio dall'austrialiano Alex De Minaur. Che il match si sarebbe presto trasformato in un tour de force si era capito sin dal primo set, che l'azzurro di Torino aveva vinto si in 10 giochi, ma dovendo spendere energie per ben 51 minuti. Da lì in poi è venuta fuori la maggiore freschezza del ragazzo di Sidney, che ottiene il break subito al primo gioco del secondo set e lo difende fino al 6-4 finale del set.

Il terzo set invece è il dominio dei turni al servizio il maggiore protagonista. Nessuna break da parte dei due tennisti fino al tie-break, in un equilibrio che si spezza solo sul 6 a 5 di punteggio, quando De Minaur strappa il decisivo minibreak e chiude incontro e torneo. Positivo in ogni caso il bilancio per Sonego, uno che non fa dell'erba la sua superficie migliore e che si ha potuto rodarsi ottimamente per il prossimo esordio a Wimbledon contro il portoghese Pedro Sousa.