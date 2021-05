Internazionali, è Reilly Opelka il primo semifinalista a Roma

Il nome del primo semifinalista agli Internazionali Bnl di Roma è quello di Reilly Opelka, che in un'ora e quarantatre minuti mette al tappeto l'argentino Federico Delbonis. L'incontro è molto equilibrato per tutta la sua durata, e sono i turni di servizio a farla da padroni, infatti del 7-5 7-6 finale, solo il dodicesimo game del primo set è stato un break, in favore del tennista a stelle e striscie.

Nel secondo set Delbonis resiste invece fino al tie-break, dove però improvvisamente si scioglie lasciando i primi 5 punti ad Opelka, che chiude il game finale col punteggio di 7-2. Per lui nella semifinale del Foro Italico di domani - la prima in carriera in un Master 1000 - ci sarà il vincente dell'incontro tra Rafael Nadal e Alexander Zverev. Alle 19 invece in campo ci andranno Lorenzo Sonego e Andrey Rublev per l'ultimo quarto di finale in tabellone.