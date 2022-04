La Rari Nantes Florentia batte la Roma Vis Nova (9-8) a Bellariva, interrompe l’imbattibilità dei capitolini dopo tredici giornate consecutive e fa un favore ai napoletani, che ringraziano. Rari Nantes Sori-Canottieri Napoli finisce 6-7 (parziali di 1-3, 2-2, 2-2, 1-0) e i giallorossi si ritrovano da soli in vetta. Guidano il girone Sud i terribili ragazzi del Molosiglio con 40 punti. Seguono i romani a tre lunghezze di distanza. Altro blitz esterno dei canottierini, che festeggiano meritatamente il primato.

Inaugura le marcature Geremia Massa dopo 24 secondi. Giacomo Cocchiere pareggia in superiorità numerica (1-1). I partenopei costruiscono la vittoria nel primo periodo con Gianluca Confuorto (azione con l’uomo in più) e Domenico Mutariello (1-3). Nei successi due periodi identico sarà il punteggio. Quattro i marcatori nella seconda frazione, altrettanti nel terzo quarto. Alessandro Viacava in superiorità, poi Antonio Florena, i padroni di casa con Cocchiere (doppietta) e il salernitano Luca Baldi a 12 secondi dall’intervallo lungo (4-5).

Nel «tempo della verità» ancora Confuorto (bis) non tarda l’appuntamento con il gol (4-6). Si segna sfruttando le inferiorità degli avversari. Marco Mugnaini, capitan Biagio Borrelli e Viacava (doppietta personale) portano la contesa sul 5-7. Incidono come sempre le parate di Gianluca Cappuccio a blindare il successo. Tiene la difesa canottierina, che non sbanda e concede solo la segnatura di Marco Giordano (6-7).

Liguria giallorossa. «È stata una partita difficile», racconta Alessandro Zizza. «Abbiamo commesso tanti errori soprattutto in superiorità numerica: abbiamo chiuso soltanto con 1 su 10». Un dato sul quale i ragazzi di Enzo Massa devono certamente riflettere. «La difficoltà più grossa è stata dover giocare all'aperto. Abbiamo sofferto tanto, molto contratti, meno fluidi del solito», avverte il figlio d’arte.

Trasferta non agevole. «Era importante vincere e continuare il nostro percorso», ribadisce soddisfatto Zizza junior (nella foto di Gian Cavassa). «Il bello deve ancora arrivare e ci stiamo preparando al meglio per poter affrontare le prossime partite, che saranno fondamentali per determinare la griglia finale», conclude fiducioso il pallanuotista classe 2001.