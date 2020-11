SORRENTO - Brillante affermazopme per la giovanissima atleta sorrentina Elena D'Esposito ai campionati italiani di ginnastica di specialità Gold ritmica, che ha conquistato il titolo nazionale senior al nastro. La manifestazione ospitata a Cantalupa, in provincia di Torino. In gara numerose ginnaste da tutta Italia, divise nelle varie categorie. Nutrita la delegazione della Ginnastica Sorrento che ha presentato inizialmente ben 7 atlete qualificate.

L’emergenza Covid, tuttavia, ha limitato la partecipazione a Roberta Asti alla fune, con 2 Senior Emanuela Marulo (fune e nastro) ed Elena D’Esposito (cerchio e nastro). Elena D'Esposito, nonostante la difficile e travagliata trasferta e qualche problema fisico, è riuscita ad imporsi con l’attrezzo a lei tanto caro, il nastro. Ripagati gli sforzi e le rinunce di tanti anni di lavoro per la ginnasta più titolata in Campania di questo ultimo biennio.

Pronta a rilanciare nuove sfide e a raggiungere nuovi traguardi, Elena D'Esposito ha condiviso il successo con lo staff della Ginnastica Sorrento, del suo presidente Giancarlo Rispoli, che con i suoi genitori hanno sempre creduto nelle sue capacità e supportato le trasferte e gli allenamenti in tutti questi anni. Domenica prossima, intanto, la neo campionessa d'Italia scenderà in pedana per la terza ed ultima tappa del campionato di Serie C a squadre. Vinte le prime due prove, la ginnasta sorrentina e le sue compagne hanno ottime possibilità di conquistare l'ambita promosione in serie superiore.

