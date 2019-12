Gilio Iannone e Federica Livi vincono l’edizione 2019 della Panoramica Sorrento-Positano di 27 chilometri. Marco Losio, secondo classificato commuove: «Dedico la gara a mio figlio che è venuto a mancare a luglio». Uno spettacolo scintillante all’ombra del vestito di luci per il Natale. Il sole ha scaldato l’anima e il cuore dei quasi 2mila partecipanti della gara limitata qurst’anno nel percorso, con 1680 iscritti, 35 nazioni rappresentate, il 40% di stranieri, il 25% splendide e fortissime donne, numeri che riempiono d’orgoglio e danno energia e fiducia per il futuro. Alle 9.30 invece è festa per la Family Run & Friends con centinaia di bambini e genitori al via per una corsa passeggiata da 2km per le strade di Sorrento, un atteso bis dopo la Family Run che si è corsa sulle strade di Positano ieri mattina sabato 30 novembre.



Vincitore della Sorrento Positano 2019 Panoramica 27km è stato Gilio Iannone (Asd Carmax Camaldolese) in 1h32’10”, che ha preceduto la coppia bresciana formata da Marco Losio (Atl. Rodengo Saiano) secondo in 1h32’38” e Marco Ferrari (Atl. Paratico) terzo con 1h33’11”. Quest’ultimo aveva già gioito due anni fa, tra grandine e diluvio, con la seconda posizione nella Ultramarathon 54km.



Tra le donne vince la Sorrento Positano 2019 Panoramica 27km la romana Federica Livi (Podistica Solidarietà) in 1h53’10”. Alle sue spalle, a soli 56” di distacco, è Lara Villa ad alzare le mani al cielo per la seconda piazza in 1h54’07”, mentre è necessario attendere qualche minuto per completare il podio. Terza è l’ungherese Sofia Malatinszky con 1h59’38”.



Classe 1985, Iannone è un atleta d’esperienza, ex professionista dell’Esercito, due titoli italiani in pista nei 1500m quasi un decennio fa, un primato personale di 1h06’28” sulla mezza maratona fatto nel 2014: «La strada è un mondo completamente differente rispetto alla pista dove ho costruito la mia carriera. Non sono abituato a simili distanze, non ho neanche mai corso 30km, però sono di Fisciano, provincia di Salerno, qui vicino così a casa in questa gara dal sapore internazionale non potevo mancare».



Lacrime, commozione, un lungo abbraccio con l’amico Marco Ferrari, un applauso sentito, spontaneo e lungo da parte del pubblico per le parole del secondo arrivato Marco Losio che colpisce il cuore dei presenti e stringe un nodo alla gola: «È la mia prima volta qui a Sorrento, un luogo meraviglioso, tornerò l’anno prossimo con tutta la mia famiglia e voglio fermarmi qualche giorno. Intanto però dedico questa gara a mio figlio che è venuto a mancare a luglio, pochi giorni prima del parto. Un momento difficile della vita mia e di mia moglie, questa gioia di oggi serve anche a ricordare e superare questo momento».



Lacrime anche per Federica Livi sul traguardo, non riesce a sorridere ai fotografi, l’emozione di tagliare per prima un traguardo importante come quello di Sorrento può giocare questo scherzo: «È stato un anno non facile a causa degli infortuni, l’anno scorso dovevo correre qui ma mi infortunai e seguii in bicicletta sul percorso il mio allenatore. Sono tornata per riscattarmi. Corro solo da due anni, prima facevo nuoto, ma la corsa mi ha rapito il cuore. Ho già vinto la maratona di Pescara, mentre mi sono classificata 12esima al campionato italiano di maratona a Ravenna tre settimane fa». © RIPRODUZIONE RISERVATA