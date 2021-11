Ancora un mese alla Sorrento – Positano, manifestazione attesa non solo per l’incanto che regala ad ogni km ma anche per la possibilità di trascorrere un weekend lungo le costiere amalfitana, riconosciuta patrimonio dell’Unesco, e sorrentina, famose in tutto il mondo per le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche e per le eccellenze gastronomiche. Due le manifestazioni in programma domenica 5 dicembre 2021, Sorrento Positano Panoramica di 27 km e Sorrento Positano Ultramarathon di 54 km, la prima con un dislivello positivo D+ di 735 m, certamente più agevole rispetto alla Ultramarathon con D+ di 1477m. Saranno gli atleti iscritti alla prova più impegnativa a partire da Corso Italia alle prime ore del mattino per portare a termine entro 7 ore i 54 km della Ultramarathon, gara che rientra anche nel calendario delle manifestazioni IAU (International Associtation of Ultrarunners) con tanto di Bronze Label Iau e IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association). Oltre al trofeo per il primo arrivato, gli atleti della ‘ultra’ competono per il premio “Trofeo della Costiera”, un traguardo volante al passaggio al 50km.

Alle 9 invece ci sarà il colpo di pistola per i concorrenti della Panoramica, chiamati a completare le proprie fatiche entro 4 ore. Anche questi atleti potranno darsi battaglia per un traguardo intermedio, il “Gran Premio Nastro Verde” assegnato al più veloce in transito sulla distanza della mezza maratona 21,0975km.

A ciascuna gara la sua medaglia, si tratta di due oggetti dorati che ricordano un cammeo rovesciato, una forma dalle curve morbide come a disegnare il percorso di gara che idealmente abbraccia le due costiere. Sullo sfondo della medaglia della Ultramarathon, è impresso, come in un quadro, il profilo del rinomato paesaggio di Positano, mentre quella della Panoramica riporta quello di Sorrento. Completano la grafica il logo di Napoli Running e la data della manifestazione incisa con uno stile che ricorda quello di una mano che scriva una cartolina ricordo. Come da tradizione, il cordino a cui è legata la medaglia è marchiato “All Runners Are Beautiful”, un leit motiv per tutti gli eventi Napoli Running che ricorda ai runner che la corsa è uno sport meraviglioso e rende belli, indipendentemente dai risultati conseguiti.

Massa Lubrense possiede una posizione geografica strategica: tra Capri, Sorrento e la Costiera Amalfitana, è il punto di partenza perfetto per chi vuole visitare anche i suoi dintorni. Un’oasi naturale con molti percorsi pedonali tra antichi casali, aree archeologiche, torri di avvistamento, macchia mediterranea e panorami mozzafiato. Omaggio alla bellezza in luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. E ancora il Deserto di Sant'Agata sui Due Golfi, la cucina gourmet di Don Alfonso, i mille prodotti tipici di una zona che tra limoneti, aranceti, produzione di latticini e di altre leccrnie offre a turisti ed appassionati mille opportunità per vivere giornate tra relax e benessere.