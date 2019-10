Raffaele Esposito, medico sorrentino più volte campione master di nuoto, quest'estate è tornato in pieno alle competizioni in mare, dopo qualche anno passato a nuotare senza l'assillo del gareggiare per vincere. Amalfi, Vietri, Castellabate, Maratea e Follonica sono stati fra gli scenari di mare dove ha gareggiato contendendo la vittoria di categoria ad un folto gruppo di agguerriti nuotatori di tutt'Italia, imponendosi alla fine nel Campionato Italiano Nuoto, per le gare di Mezzofondo.



Alle spalle di tutto questo un periodo tra la primavera e l'estate fatta di sostenuti allenamenti mattutini con i suoi amici Flavio ed Agostino, nello specchio di mare tra Alimuri e Piano di Sorrento, che lo hanno portato alla fine di Settembre a vincere la classifica del Campionato Italiano per le gare di Mezzofondo in mare della Federazione Italiana Nuoto. © RIPRODUZIONE RISERVATA