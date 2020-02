Denominatore comune Rari Nantes. Un punto in vasca e identica situazione in classifica (15). Tra Campolongo Hospital Salerno e Savona finisce 10-10 (2-2, 1-2, 3-3, 4-3) alla piscina Simone Vitale. Spettacolo, colpi di scena, senza vincitori né vinti. Dopo la lunga sosta per l’Europeo di Budapest riecco il campionato di serie A1. Il sabato torna ad essere clorato con giallorossi e biancorossi pronti a contendersi la posta in palio.



Segno x nella prima gara del 2020. Triplette per il capitano Andrea Scotti Galletta e il mancino salernitano Eduardo Campopiano. Solita grinta ed esperienza e tre marcature, due delle quali nei secondi finali del secondo e terzo tempo. Inoltre un rigore procurato con astuzia. «Un punto guadagnato. La ruggine dei due mesi di stop si è sentita. Il Savona si è allenato in Egitto, disputando 10 partite. Noi, invece, eravamo contratti e con l’ansia di voler risolvere troppo presto il match. Dovevamo avere più calma e maggior controllo del gioco e gestire al meglio le situazioni», spiega il pallanuotista napoletano, leader del club presieduto da Enrico Gallozzi. «Punto importante che fa muovere la classifica. Ci prepariamo ora allo scontro salvezza con la Canottieri Napoli», conclude fiducioso la calottina numero 5.



Ex canottierino, giocatore di punta del Molosiglio e medaglia d’oro alle Universiadi 2019. «Potevamo fare meglio. Eravamo in vantaggio. In sintesi una bella partita e tante occasioni create: siamo stati, però, poco abili a sfruttarle. Salerno ha pareggiato alla fine per demerito nostro», osserva Campopiano, che ha ben figurato nella sua città. Proprio nell’ultimo minuto la squadra di Matteo Citro conquista espulsione e Michele Luongo firma il definitivo 10-10. «Abbiamo condotto la gara ma abbiamo difettato di cinismo in alcune situazioni. Grande emozione giocare davanti la mia famiglia ed i miei amici. Sicuramente rimarrà un bel ricordo», ammette l’attaccante classe 1997.



Squalificato il difensore Carlo Sanges, sugli scudi il portiere Simone Santini (nella foto di Marina Carascon-Napoleggiamo), determinante con i suoi interventi a bloccare le insidie imbastite dalla compagine di Alberto Angelini. Devastante il croato Marko Elez (ex della sfida) con il poker siglato, autore di un tris nel quarto periodo.



All'insegna del gol il 2020.







