© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fatica di programmare, la bellezza di realizzare. Lo sport (ritrovato) prova ad aprire ampi orizzonti. Allale discipline acquatiche fanno fronte comune e provano a rilanciare la struttura di, a distanza di un anno dalle, recependo e raccogliendo le richieste dei tanti ragazzi, fermi ai box durante il. Arrestare il desiderio di ripartire appare esercizio impossibile. Sfondare le resistenze e le reticenze burocratiche risulta la via da perseguire. La palla passa agli sportivi.. Memorabili e consegnati ad un’altra epoca i derby (e le sfide scudetto) disputati nella piscina olimpionica all’aperto della Mostra, intitolata al compianto, riportata al suo naturale splendore attraverso l’intervento della(costo complessivo 1,3 milioni di euro). Enorme il successo di pubblico riscontrato per le gare di tuffi durante i. «Abbiamo deciso di metterci direttamente in gioco, nel tentativo di risollevare la pallanuoto. L’intento è di occuparci di nuoto, anche nella variante del sincronizzato, tuffi e salvamento», annuncia. Suoi compagni di percorso, non da oggi,(ideatore della), oro ae bronzo ad, insieme a, altro protagonista negli. Tre alfieri rossoverdi del vittoriosoche fu decidono di mettersi al servizio dei giovani. «città dall’identità marcata. Lo sport deve avere il giusto rilievo anche nelle scuole, per allargare la base», spiega il figlio d’arte e vicecampione del mondo. «Le sinergie fanno bene per riemergere e consentono di tenere Napoli viva», conclude il pallanuotista-commercialista.. Sostiene il gioco di squadra tra istituzioni e Federazioni sportive, presidente«Non una cometa che passa, dalla luce momentanea. È in ballo il futuro della città. Crediamo nei valori dell’ambiente e della persona». Doveroso replicare il metodo-modello, «una scommessa vinta». Idee del fare pratico e concreto. «Laè un’immersione nel verde, una location meravigliosa che deve generare arricchimento umano e sportivo. L’impiego della piscina è però sottostimato: obiettivo condiviso dare forza all’ente Mostra», precisa Avallone.Pallanuotisti, nuotatori, canoisti: contenuti da riempire alla Mostra. «Non è mai abbastanza, in una città come Napoli, portare all’attenzione dell’opinione pubblica gli sforzi che tanti fanno per restare a galla soprattutto in questo periodo. Tante le realtà sportive desiderose di fare: serve il sostegno pubblico ma non sulla carta», osserva Pasquale Nugnes, padre del campione posillipino Vincenzo e responsabile campanocanoa e canoa polo.Proposte. «Molte manifestazioni potrebbero essere dislocate all’interno della Mostra, arrecando benefici all’ente fieristico: un volano per il rilancio». Possibilità. «Otre all’affidamento del, occorre superare qualche problema logistico, in primis dove riporre le attrezzature da impiegare, che certamente non possono essere trasportate e riportate ogni volta». Finalità. «Confidiamo di rendere la Mostra una casa accogliente, che vorremmo contribuire a rendere sempre confortevole», conclude Nugnes.». Conversione di interessi, sforzi comuni per fare rete. Aggregazione e benessere bussola che orienta il percorso. Il rilancio e il ritorno alla normalità confluisce mediante il contributo delle idee, come sostenuto da, presidente regionale(Asc). Per, coordinatore sport per l’Italia, «bisogna armonizzare il linguaggio della testa con il linguaggio del cuore e il linguaggio delle mani». Sport inteso come «rivoluzione pedagogica, che crea cultura dell’incontro».Sono intervenuti i consiglieri Asc),(Athlaid Research Institute). In rappresentanza del, delegato provinciale Napoli («necessario intrecciare competenze»), l’ingegnere, direttore area tecnica e sviluppo Mostra d’Oltremare («è benvenuto chi pratica sport»).Inclusione dei giovani il vero motore.