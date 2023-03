+Sport, al via il progetto con la Regione Campania

+Sport. Due ragazzini sorridono, avendo accanto l'iconico smile. E' la veste grafica scelta per il lancio dell'ambizioso progetto, che mira ad offrire opportunita' sociali nel territorio attraverso la pratica sportiva. L'iniziativa e' promossa da Asc, finanziata dalla Regione Campania con risorse del Ministero del Lavoro e delle Poliche sociali, finalizzata a contrastare la poverta' educativa e le difficolta' relazionali.

Secondo i dati Istat si registra in Campania la percentuale piu' bassa a livello nazionale dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria. Al fine di invertire tale tendenza, il progetto +Sport consentira' ai bambini e ragazzi in difficolta' economica, nelle province di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento, di accedere gratuitamente alla pratica di attivita' sportive, favorendo socializzazione e integrazione, in un percorso di inclusione sociale.

«E' una opportunità di fare sport e crescere in maniera sana, utilizzando la leva dei grandi campioni, che danno l'esempio e non sono distanti dai ragazzi», dichiara Valter Vieri, direttore generale Asc, acronimo di Attivita' sportive confederate.

«Intendiamo coinvolgere 200 ragazzi per almeno 6 mesi e con strumenti di misurazione proveremo a testare l'efficacia. Centrale il ruolo di educatori alla fatica, al sacrificio e al rispetto delle regole. L'intento e' quello di avviare un processo», assicura Marco Visconti, project manager Asc.

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, e' intervenuto Stefano Mei, presidente Fidal. «Tracciamo un percorso insieme. Conviene sempre investire nei giovani. E i risultati arrivano. Se diamo fiducia, i ragazzi rispondono».

Per Marco Mansueto, presidente Asc Campania «il progetto ha un grande fondamento. Ci sarà anche la seconda edizione», spoilerando l'annuncio di Lucia Fortini, assessore alla Scuola, Politiche sociali e giovanili della Regione Campania.

«Prosegue la sinergia con il Coni Campania e i ragazzi di Napoli necessitano di cimentarsi nelle diverse discipline, per evitare tentazioni pericolose. Lo sport si conferma scuola di vita, che impartisce regole e insegna il rispetto degli avversari», osserva Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani, Eventi di Citta' Metropolitana di Napoli.

In campo anche la Chiesa. «La Curia sostiene il progetto volto a ridurre l'isolamento sociale e la povertà di non potersi relazionare: obiettivo maggiore socialità. Lo sport ha capacità di attrarre», asserisce don Salvatore Fratellanza, direttore dell'Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Curia arcivescovile.

Conclusioni affidate all'esponente di Palazzo Santa Lucia. «Dobbiamo cercare linguaggi congeniali. Lo sport è il linguaggio giusto. Siamo l'unica regione d'Italia ad aver introdotto i voucher sportivi: uscira' il secondo bando», chiosa Fortini.