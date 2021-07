Sport Bonus, prospettive per il rilancio delle strutture sportive

Giovedì 15 luglio al Tennis club Napoli (viale Dohrn) alle ore 18 è in programma “Sport bonus: un’opportunità per il rilancio delle strutture sportive”, una iniziativa di Macs (mecenati per l’arte, il cinema, lo sport). Intervengono il presidente del Tennis club Riccardo Villari, il presidente della Federnuoto campana Paolo Trapanese, Achille Coppola, Lorenzo Lentini, Dario Simeoli. Conclude il presidente di Macs Roberto Cogliandro. Nel corso dell’incontro la presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta“ di Tommaso Mandato, con gli interventi di Patrizio Oliva e Giuseppe Visone. Modera il giornalista Angelo Cirasa.



«Con i mecenati per l'arte, il cinema e lo sport la società civile torna in campo per valorizzare il nostro patrimonio. Tanti professionisti che mettono a disposizione le proprie competenze, le proprie relazioni ma soprattutto uno spirito di comunità importante», spiega il fondatore dell'associazione Macs, il notaio Roberto Cogliandro.