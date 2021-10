Continua la lotta alle partite truccate. L'International Tennis Integrity Agency (ITIA), l'organizzazione indipendente precedentemente nota come Tennis Integrity Unit (TIU), ha ricevuto 38 segnalazioni di scommesse sospette tra luglio e settembre 2021. Complessivamente, spiega agipronews, il numero totale di segnalazioni ricevute quest'anno arriva a 72, con il terzo trimestre che ha registrato di gran lunga il numero maggiore di «alert», 27 in più rispetto agli 11 del secondo trimestre e 15 in più rispetto ai 23 del primo trimestre. Tra i tornei, l'ATP Challenger Tour ha registrato il maggior numero di segnalazioni, 13 solo nel terzo trimestre. Sono stati registrati altri 9 alert durante l'M25 Men's World Tennis Tour, 7 durante l'M15 Men's World Tennis Tour e altri due durante il W15 Women's World Tennis Tour.

«Ogni alert segnalato all'ITIA viene registrato e valutato. È importante sottolineare che un avviso non corrisponde automaticamente a una prova di una partita truccata», ha sottolineato l'Itia. «Le segnalazioni possono scaturire da molte ragioni diverse, ad esempio per un'impostazione errata delle quote», ha spiegato l'organizzazione.