Lo spettacolo della Vela Latina nelle acque di Marina di Pisciotta

Ventitré imbarcazioni, provenienti da tutt’Italia, sono state protagonista nel weekend scorso a Marina di Pisciotta nell’ambito della 16esima edizione del Raduno Nazionale di Vela Latina. Organizzata dal Circolo Circolo Nautico Portosalvo "Girolamo Vitolo" A.S.D., un programma ricco di eventi a cominciare dalla preparazione delle barche (armo) il 10 di settembre sul porto di Marina di Pisciotta con il maestro d’ascia Giovanni Cammarano che ha mostrato le tecniche antiche di armo delle barche in legno, procedura rispettosa della tradizione marinara. Le barche a vela, nella giornata di domenica, hanno navigato nel campo di gara delle Tre Torri, in riferimento alle torri costiere, utilizzate anticamente per la difesa contro i Saraceni, e prime costruite in tutto il Regno Di Napoli, esistenti sul territorio pisciottano, da quella del Piano di Mare a Mezza Galera sino a quella di Fiumicello. La regata ha visto prevalere la barca “Sant’Anna” dell’Antico Cantiere del Legno di Nino Aprea nella categoria Gozzi, invece come Gozzetti è prevalsa “Vera” da Salerno dell’armatore Guglielmo Marazziti, infine come Lancia è prevalsa “Sciasciona Mia” di Cicco Landi da Salerno.