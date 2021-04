Lo Sporting Sala Consilina centra la promozione in A2 di Futsal

Per lo Sporting Sala Consilina è il giorno della festa. La squadra valdianese del patron Giuseppe Detta, all'ultima giornata del campionato di calcio a 5 serie B, vince a Potenza in modo largo 8-2 ( doppiette per Egea e Morgade, Brunelli Redivo e Ametrano gli altri marcatori) e stacca il pass per il torneo di serie A2.

Un successo costruito in una stagione che ha visto la squadra guidata in panchina da Darci Foletto, vincere 21 partite su 24 e realizzare 190 reti con Brunelli capocannoniere con 36 reti davanti al compagno Ortega che si è fermato a 34.

Un team costruito per vincere che non ha fallito l'obiettivo e ora si gode questo importante traguardo che per il sodalizio valdianese è storico, mai in precedenza nessuna squadra di questo territorio era arrivata così in alto. Soddisfatto il patron Detta: "I ragazzi mi hanno fatto un grande regalo nel giorno del mio compleanno. Ora via ai festeggiamenti e poi si penserà alla prossima stagione".