Stangata Acquachiara. Sconfitta a tavolino (5-0), ammenda di 500 euro e un punto di penalizzazione. E’ quanto disposto dal giudice sportivo per la mancata presentazione dei biancazzurri al Foro Italico, in occasione della sfida con il Tuscolano sabato 9 aprile.

Cambia la classifica nel girone Sud. Capitolini a quota 19, acquachiarini a 5 e fanalino di coda. Si sarebbe dovuto svolgere il match della 19esima giornata di serie A2, ma l’8 aprile il club presieduto da Franco Porzio comunicava alla Fin che non si sarebbe presentata per la partita del giorno seguente, adducendo la positività di alcuni giocatori e quindi la successiva messa in quarantena da parte del medico sociale.

«Le motivazioni addotte dalla società Acquachiara, al fine di giustificare la non partecipazione all'incontro, non possono essere ritenute valide», si legge nel provvedimento emesso.

Alla luce delle disposizioni inerenti la pallanuoto e le Linee Guida federali per gli incontri all'aperto e al chiuso, valide ed applicabili soltanto per i campionati di serie A1 (maschili e femminili) fino al 30 aprile 2022, la gara in oggetto (Tuscolano-Aktis Acquachiara) non rientra nella categoria prevista, trattandosi di serie A2. Pertanto le motivazioni addotte alla mancata presenza da parte dell’Acquachiara (nella foto di Gianluca Madonna) «non possono essere ritenute né valide né tantomeno ricevibili. La possibilità di ottenere il rinvio dell'incontro non è prevista dalla normativa in vigore dal 1 aprile 2022».