Come la Nazionale di Roberto Mancini, l’Italfutsal si presenta in maglia total green nella prima giornata del Main Round Fifa Futsal World Cup al PalaSele. A sorpresa capitan Marco Ercolessi e compagni si ritrovano sotto di 3-0 con la Bielorussia. Dopo 48” Kriukin buca Mammarella e al 6’ Matveenko porta la Nazionale dell’Est Europa in maglia bianca sul doppio vantaggio. Corre ai ripari il commissario tecnico Alessio Musti, chiamando timeout e invitando i suoi alla calma. Sul parquet fa il suo ingresso il napoletano Massimo De Luca, ex capitano del Lollo Caffè e attualmente in forza al Real Rieti. Non riesce a sfondare né a trovare i varchi giusti l’Italia, che subisce al 9’ la rete del barbuto capitano Olshevski. Clamoroso a Eboli.



Il caloroso pubblico campano che affolla le gradinate sospinge la giovane Italia e il numero 8 Musumeci accorcia. In campo Paolo Cesaroni e aumenta l’intensità della manovra. In tribuna il presidente della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, conversa e siede accanto ad Andrea Montemurro, presidente della Divisione Calcio a 5, che ha premiato ad inizio serata Vinicius Bacaro, il giocatore che ha conquistato la medaglia d'oro a Euro 2003 con un gol su punizione: il suo un addio definitivo al calcio giocato.

Nella ripresa cambia l’inerzia dell’incontro. A trazione anteriore l’Italia (nelle foto di Paola Libralato), che accelera e riapre il match. Sale in cattedra due volte Alex Merlim a 9’39” e a 21” dal termine. La sua doppietta un detonatore per il PalaSele, che esplode di gioia. Grande rimonta da 0-3 a 3-3, frutto della determinazione e del coraggio dei padroni di casa.

«Abbiamo rimesso in piedi la gara. Siamo andati sotto su tre palle da fermo. Ci abbiamo messo del nostro per complicarla. Di buono teniamo la reazione. Il pareggio ci darà stimoli per i prossimi giorni. Il pubblico è stato eccezionale, ci ha sostenuto, credendoci anche più di noi. Siamo un cantiere aperto. Spero cambierà l’approccio contro l’Inghilterra», il commento del ct Musti. Ungheria a punteggio pieno nel girone, avendo battuto i leoni di Sua Maestà (3-0), prossimi avversari dell’Italia domani alle ore 19.

