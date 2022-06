Discorso rinviato alla Scandone. Non riesce il colpaccio esterno all’Aktis Acquachiara, che rimedia il 6-5 (parziali di 1-2, 4-0, 1-2, 0-1) in Liguria. Sturla pareggia i conti e allunga la serie a gara 3. Capitan Ciro Alvino e compagni avranno la chance di giocarsi la salvezza sabato 18 giugno tra le mura amiche.

Si decide a Fuorigrotta. «Peccato per il passaggio a vuoto nel secondo tempo», dichiara il tecnico salernitano Walter Fasano. Nella piscina scoperta di Sori gli acquachiarini rimediano un pesante 4-0 nella frazione che precede l’intervallo lungo. E il portiere napoletano para un rigore a Michele Gilardo. «Da registrare però la bella reazione dei ragazzi. Abbiamo avuto spesso la palla per pareggiare il match», ammette il coach dell’Aktis. «Dispiace perché la prima espulsione è caduta nel terzo tempo. Ho chiamato due timeout a uomini pari in un campo difficile», afferma Fasano.

Michele Gargiulo e Fabio Angelone (autore di una doppietta) regalano il vantaggio agli ospiti. Poi il capovolgimento inatteso. I liguri si portano sul 6-2. L’estremo difensore Emanuele Rossi aiuta i suoi ma Davide Rocchino e il mancino Matteo Aiello in superiorità numerica e a fil di sirena provano a riaprire il match (6-4). Negli ultimi otto minuti una sola marcatura: quella del numero 5 partenopeo.

Umore sotto i piedi. «Non vediamo l’ora che arrivi sabato prossimo per giocare una partita «cazzuta». In settimana lavoreremo per affrontare con la giusta cattiveria gara 3», auspica fiducioso Fasano. «Abbiamo avuto anche la palla del 6-6 nel finale. Il terzo e il quarto tempo sono stati ottimi», conclude l’allenatore acquachiarino (nella foto di Gianluca Madonna).