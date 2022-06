Rifinitura e partenza. L’Aktis Acquachiara vola a Sori per la finale playout gara 2. Sturla l’ultimo ostacolo sul cammino di capitan Ciro Alvino e compagni. Trasferta certamente ostica dopo il 6-6 al temine dei canonici 32 minuti e il successo maturato ai tiri di rigore (11-9).

Opportunità salvezza. Confronto domani sera (ore 20.30) contro i liguri. Biancazzurri pronti alla battaglia clorata, pronti ad inseguire quel traguardo meritato in acqua. «Abbiamo lavorato bene nel corso della settimana, siamo carichi», spiega alla vigilia il tecnico salernitano Walter Fasano. «Abbiamo analizzato in dettaglio gara 1 e non vediamo l’ora che arrivi domani per affrontare il secondo atto della finale playout», avverte l’allenatore acquachiarino. «Siamo pronti e vogliamo chiudere definitivamente il discorso», auspica fiducioso il coach dell’Aktis. «Giochiamo in un campo caldo e in una piscina scoperta: sappiamo di trovare una squadra che farà di tutto per allungare la serie. Uscirà fuori un bel match», conclude il mister campano. Dirigente accompagnatore papà Nicola Fasano.

«Andremo in Liguria per chiudere i conti e centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio anno, la salvezza», auspica il mancino Matteo Aiello. «Siamo stanchi per un’annata lunga e per un rush finale che ci ha visti crescere in maniera esponenziale», avverte il numero 8. «Per i ragazzi in primis e poi per lo staff, e per l’entusiasmo che si è creato intorno a noi, meritiamo questa salvezza e la otterremo, lottando con le unghie e con i denti», asserisce convinto Aiello.